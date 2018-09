Nuova tappa di “Conoscere il cammino di Sant’Ubaldo”

E’ in programma una nuova tappa di “Conoscere il cammino di Sant’Ubaldo verso l’eremo di Fonte Avellana”, organizzata dall’associazione Maggio Eugubino e dalla Piccola Accoglienza, seguendo il percorso che il patrono fece per raggiungere l’Abbazia. La nuova tappa è prevista per domenica 16 settembre con partenza dalla Basilica di Sant’Ubaldo, alle ore 8, verso Valdorbia (Scheggia), 18 km circa e timbro delle credenziali del pellegrino. Le prenotazioni e il pagamento della quota di partecipazione di 20 euro sono obbligatorie presso la sede del Maggio Eugubino, negli orari di apertura della segreteria entro martedì 11 settembre.

