Nuova sede Cgil Spi a San Giovanni di Baiano, venerdi l'inaugurazione - Tuttoggi.info

Lo Spi CGIL della Lega di Spoleto apre una nuova sede a San Giovanni di Baiano. “Per essere sempre più vicini ai cittadini con la volontà di dare risposte alle necessità e alle difficoltà crescenti di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, invitiamo la cittadinanza all’inaugurazione della nuova sede presso il Circolo ex Arci di San Giovanni di Baiano fissata per venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 16.00. Saranno presenti Fabrizio Fatini segretario provinciale dello Spi CGIL di Perugia e Augusto Paolucci della segretaria della CGIL provinciale.

Nella nuova sede i volontari dell Sp CGIL saranno a disposizione per informazioni e compilazione di pratiche relative a controllo redditi da pensione invalidità, controllo e recupero diritti inespressi, reversibilità pensionistica, stampa cedolino della pensione e raccolta documentazione per servizi fiscali”