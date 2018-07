Nuova ribalta per Don Giorgio Mariotti, ecco la benedizione ai progetti di ingegneri e architetti

Ora anche brevetti e invenzioni varie vanno a farsi “benedire”. Dopo la tradizionale consacrazione di cellulari e tablet, che gli sono valsi il soprannome di parroco “hi-tech”, l’acqua benedetta sarà ora indirizzata verso progetti ingegnosi e soprattutto su coloro che li hanno realizzati.

In occasione della Festa di San Benedetto patrono di Norcia e d’Europa, mercoledi 11 luglio, alle ore 18.30 a Città di Castello, nella chiesa di Piosina, il parroco Don Giorgio Mariotti, assieme all’abate Giustino Farnedi della comunità benedettina di Perugia (Conservatore del complesso abbaziale di San Pietro e direttore dell’archivio storico) concelebranno la messa in onore del santo, al termine della quale verranno benedetti, appunto, tutti i progetti e le invenzioni, unitamente a chi li ha realizzati. Accanto alla cerimonia religiosa è previsto anche un inedito concorso denominato “Benedici il tuo progetto” che spazia in diversi ambiti, dall’ambiente e territorio, alla religione, all’economia, alla politica.

“San Benedetto è stato veramente un ‘grande inventore’, ha salvato e costruito l’Europa. Ancora oggi può dire tante cose su economia, politica, edilizia e realizzazioni di strutture di varia natura. Per queste ragioni abbiamo deciso di organizzare un concorso a premi subito dopo la santa Messa: una apposita giuria decreterà quello più interessante”, precisa Don Giorgio, che sottolinea la presenza significativa dell’abate Giustino Farnedi, già relatore in un incontro su territorio e tradizioni storico-religiose sempre nell’ambito della settimana di iniziative dedicate a San Benedetto, inserite tra l’altro nel programma della Festa della Battitura organizzata dalla Pro loco di Piosina.

L’inedito appello ad ingegneri, architetti e provetti “Archimede” a presentarsi al cospetto della santo con progetti e brevetti alla mano è stato lanciato dal “vulcanico” parroco di Nuvole-Piosina-Astucci (ex-commerciante che, dieci anni fa, a 59 anni, ha deciso di indossare gli abiti sacri) anche attraverso i social network. Don Giorgio Mariotti non è nuovo a queste originali iniziative che travalicano la sfera religiosa e coinvolgono aspetti di vita quotidiana di stretta attualità. Non ultima la benedizione delle casalinghe.

Ogni anno, nel mese di febbraio, in occasione della Festa di San Biagio (protettore della gola) durante la messa nella chiesa di campagna dedicata al santo, benedice telefonini, tablet e computer ed altri oggetti “hi-tech” invitando tutti i fedeli ad un corretto utilizzo per salvaguardare salute e morale.

