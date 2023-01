Nuova presidenza per l'associazione Italia Langobardorum, eletto lo spoletino Danilo Chiodetti - Tuttoggi

Sono stati ottenuti infatti, tramite bando, importanti contributi da parte del Ministero che hanno reso possibili numerose attività online e in presenza.



“Sin dallo scorso 8 novembre 2021, data di avvio dell’intenso anno di Presidenza beneventana dell’Associazione “Italia Langobardorum” – ha commentato Antonella Tartaglia Polcini presidente uscente – il privilegio di conoscere da vicino e l’onore di servire e rappresentare l’Associazione, oltre ad insegnarmi tanto, mi hanno soprattutto consentito di “toccar con mano” l’alto valore promozionale dello spirito che anima questa virtuosa declinazione dell’Associazionismo – fra le Persone prima ancora che fra le Istituzioni – per la massimizzazione del significato simbolico e reale della migliore gestione dell’ingente Patrimonio che è innanzitutto ricchezza della nostra amata Italia e poi Patrimonio dell’Umanità. Non smetterò pertanto di ringraziare i Soci tutti, nella componente amministrativa e tecnica, oltre ai nostri amati Longobardi, per avermi fatto dono di una esperienza unica e indimenticabile, nella sua totalità. Un sentito ringraziamento alla Collega Rossella Del Prete, che mi ha preceduto nel primo anno di Presidenza beneventana e alla instancabile Arianna Petricone, Segretaria tecnica dell’Associazione, per essermi stata accanto sempre in modo intelligente, vivace, puntuale e coinvolgente. L’augurio più affettuoso al Presidente, Danilo Chiodetti e al Vice Presidente, Rosa Palomba, per le nuove sfide della vita e delle azioni che seguiranno nel prossimo biennio. Evviva “Italia Langobardorum”, mirabile sintesi della vitalità della Cultura longobarda in Italia e nel mondo intero!”

L’Associazione Italia Langobardorum

L’Associazione Italia Langobardorum – formalmente costituita nel 2009 dai Comuni di Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno (PG), Castelseprio (VA), Gornate Olona (VA), Cividale del Friuli (UD), Monte Sant’Angelo (FG), Spoleto (PG) e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – è la struttura di gestione del Sito UNESCO; non ha scopo di lucro e si occupa di avviare, coordinare e monitorare le azioni di rete relative alla valorizzazione, promozione e sensibilizzazione del sito UNESCO. Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sensibilizzazione delle comunità locali, promozione dello sviluppo socio-economico sono dunque le principali direttrici lungo le quali si sviluppano le azioni che l’Associazione persegue con il supporto degli uffici di coordinamento locale, istituiti dai comuni fondatori e anche attraverso partenariati con soggetti pubblici e privati diversi, al fine di ampliare e sviluppare la “rete longobarda” in un percorso organizzato di interazioni con gli stakeholder dei territori.



Fanno parte del sito seriale Unesco della civiltà longobarda: l’area della Gastaldaga e il complesso episcopale a Cividale del Friuli (UD), il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo (FG), l’area monumentale con il Monastero di San Salvatore-Santa Giulia a Brescia, il castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria Foris Portas a Castelseprio – Torba (VA), la Basilica di San Salvatore a Spoleto (PG), il Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno (PG) e il Complesso di Santa Sofia a Benevento.