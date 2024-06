Nuova ondata di furti a Spoleto, anche in Diocesi. Attesa per il tavolo sulla sicurezza - Tuttoggi.info

Registrati in questi giorni furti nella zona della stazione e nei locali della Curia arcivescovile a San Pietro

Nuova ondata di furti in questi giorni a Spoleto. Continua infatti l’ondata di colpi – per lo più di modesta entità – in città. E’ quanto si apprende dopo il blitz avvenuto ieri nella zona del Tiro a Segno, nell’ambito di un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Furti avvenuti in realtà nei giorni scorsi senza che se ne avesse notizia prima.

In particolare, ignoti qualche giorno fa hanno preso di mira due attività nella zona della stazione ferroviaria di Spoleto: un’agenzia di viaggi, dove sarebbero stati asportati un migliaio di euro, e l’ufficio di poste / spedizioni private. In quest’ultima attività, i malviventi non sarebbero riusciti a trovare la cassaforte ed avrebbero quindi rubato un barattolo con le monetine all’ingresso. Inoltre avrebbero tentato di aprire la cassetta dei soldi della macchinetta del caffè. Un furto con modalità non troppo differenti da quello avvenuto in una lavanderia di via Amadio nella notte tra lunedì e martedì.

I ladri che hanno agito nel centralissimo piazzale Polvani, però, potrebbero non essere gli stessi che hanno agito giovedì pomeriggio nei locali adiacenti alla chiesa di San Pietro che ospitano alcuni uffici dell’Archidiocesi di Spoleto – Norcia. I malviventi, infatti, nel primo pomeriggio hanno forzato le porte di un paio di locali del complesso, tra cui quelli che ospitano l’abitazione di un sacerdote (in questo periodo all’estero) e l’ufficio diocesano per il sostentamento del clero. In quest’ultimo hanno portato via la cassaforte contenente alcune migliaia di euro. Sul colpo indagano i carabinieri della Compagnia di Spoleto.

L’ondata di furti a Spoleto degli ultimi mesi, come anticipato ieri da Tuttoggi, sarà al centro di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblici annunciato dal sindaco Andrea Sisti.