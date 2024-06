Ennesimo furto a Spoleto, presa di mira lavanderia - Tuttoggi.info

Ennesimo furto a Spoleto, scassinata la gettoniera di una lavanderia. Si indaga, ci sono anche telecamere di videosorveglianza

Un nuovo furto ai danni di un’attività economica di Spoleto. Ad essere presa di mira nella notte tra lunedì e martedì è stata una lavanderia in via Amadio. I malviventi hanno forzato uno dei due portoni a vetri d’ingresso e poi hanno spaccato la gettoniera del cambio monete. Il bottino sarebbe piuttosto magro, né ci sarebbero danni rilevanti se non alla macchinetta per cambiare i soldi.

Per il titolare della lavanderia si tratta del secondo furto nel giro di pochi giorni: di recente, infatti, ignoti avevano compiuto un’azione simile in un’altra attività di sua proprietà, nella zona del centro civico di quartiere di San Nicolò. Sul nuovo colpo – a ridosso del centro cittadino – stanno indagando le forze dell’ordine; il negozio sarebbe dotato di telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire informazioni utili per identificare i ladri.