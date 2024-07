Nuova amministrazione Tardani: "A Orvieto Fratelli d'Italia svolgerà un ruolo fondamentale" - Tuttoggi.info

"Ci sono state conferite deleghe di grande peso, come la sicurezza, l’urbanistica, l’ambiente, lo sviluppo economico".

“Fratelli d’Italia svolgerà un ruolo fondamentale per il lavoro della nuova amministrazione Tardani a Orvieto, grazie al lavoro dei nostri due assessori e tramite il gruppo consiliare”.

Così, in un comunicato congiunto, i coordinamenti Provinciale e Comunale di Fratelli d’Italia commentano la nuova giunta di Roberta Tardani, riconfermata sindaco di Orvieto.

Fratelli d’Italia sarà presente in giunta con gli assessori Stefano Spagnoli, che svolgerà anche il ruolo di vicesindaco, e Andrea Sacripanti. Il gruppo consiliare sarà composto dal capogruppo Davide Melone, Sabrina Mandolini e Massimo Perali.

Rini: “Siamo molto soddisfatti”

“Siamo molto soddisfatti dei ruoli che andremo a ricoprire”, spiega Rini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. “Abbiamo costruito un percorso di rilievo, ricucendo situazioni per favorire lo sviluppo di nuovi percorsi futuri, sia nel partito che nella coalizione”.

“Ci sono state conferite deleghe di grande peso, come la sicurezza, l’urbanistica, l’ambiente, lo sviluppo economico. Questo ci permetterà di poter operare in maniera decisiva in giunta, orientando collegialmente lo sviluppo e la crescita di tutta la comunità orvietana. Per quanto riguarda il consiglio, Fratelli d’Italia sarà la forza propulsiva della rinnovata amministrazione Tardani, e come partito sapremo radicarci sul territorio in maniera capillare, in modo da avere un contatto diretto e puntale con i cittadini”.