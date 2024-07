Orvieto, ecco la giunta del sindaco Tardani | I nomi degli assessori - Tuttoggi.info

Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani ha sciolto le riserve e nominato gli assessori della nuova Giunta

Nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio, il sindaco di Orvieto Roberta Tardani ha firmato il decreto di nomina e conferimento delle deleghe agli assessori che compongono la nuova giunta comunale. Ne fanno parte:

STEFANO SPAGNOLI , nato a Orvieto il 4 giugno 1963, già comandante della Polizia stradale di Orvieto.

Svolgerà le funzioni di vice sindaco con delega a Viabilità e Traffico , Sicurezza urbana , Sicurezza stradale , Polizia locale .

, nato a Orvieto il 4 giugno 1963, già comandante della Polizia stradale di Orvieto. Svolgerà le funzioni di vice sindaco con delega a , , , . ANDREA SACRIPANTI , nato a Orvieto il 25 febbraio 1974, funzionario pubblico presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in comando presso la Usl Umbria 2-Distretto di Orvieto, consigliere comunale uscente

Gestirà le deleghe a Urbanistica , Edilizia e Attività produttive , Ambiente e Igiene pubblica , Politiche dell’abitare , Politiche comunitarie .

, nato a Orvieto il 25 febbraio 1974, funzionario pubblico presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in comando presso la Usl Umbria 2-Distretto di Orvieto, consigliere comunale uscente Gestirà le deleghe a , , , , . GIANLUCA LUCIANI , nato a Orvieto l’11 agosto 1973, imprenditore, assessore uscente.

Gestirà le deleghe a Mobilità e Trasporti , Decentramento e Frazioni , Decoro urbano , Protezione civile .

, nato a Orvieto l’11 agosto 1973, imprenditore, assessore uscente. Gestirà le deleghe a , , , . ALDA COPPOLA , nata a Orvieto il 25 dicembre 1963, docente di Diritto ed Economia all’Istituto d’istruzione superiore Artistico, Classico e Professionale, assessore uscente.

Gestirà le deleghe a Politiche e Servizi sociali , Famiglia , Scuola , Istruzione e Formazione , Giovani e Futuro , Pari opportunità e Politiche di genere , Gentilezza

, nata a Orvieto il 25 dicembre 1963, docente di Diritto ed Economia all’Istituto d’istruzione superiore Artistico, Classico e Professionale, assessore uscente. Gestirà le deleghe a , , , e , , e , PIERGIORGIO PIZZO, nato a San Donato Milanese il 13 maggio 1971, impiegato della Cassa di Risparmio di Orvieto, assessore uscente.

Gestirà le deleghe a Bilancio e Tributi, Lavori pubblici e Patrimonio, Enti e Partecipazioni, Informazione e Digitalizzazione, Sport.

Il sindaco Roberta Tardani ha trattenuto per sé le deleghe a Sviluppo sostenibile, Sanità, Personale e Affari generali, Aree Interne e Politiche di area vasta, Cultura, Turismo e marketing territoriale, Agroalimentare.

“Una squadra che mette in campo esperienze amministrative e competenze – commenta il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – che saranno in grado di proseguire sin da subito l’importante lavoro portato avanti in questi cinque anni e interpretare al meglio il programma di governo presentato ai cittadini improntato alla crescita e allo sviluppo di Orvieto e del suo territorio. Un obiettivo che si riflette anche nelle deleghe specifiche, dallo Sviluppo sostenibile alle Politiche dell’abitare, dal Decentramento alle Politiche di area vasta, che tengono conto del franco e costruttivo confronto che abbiamo avuto con la città e le sue articolazioni in questi ultimi mesi“.

La nuova giunta comunale sarà formalmente comunicata nel consiglio comunale di insediamento che sarà convocato entro i termini previsti dalla legge.