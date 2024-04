Nuova Ala Residence “Daniele Chianelli”, tutto pronto per il taglio del nastro - Tuttoggi.info

Appuntamento alle 14.30 Sala della Bomboniera “Residence Daniele Chianelli”. Tre giorni di festeggiamenti: il programma

Tutto pronto per aprire le porte della nuova Ala Residence “Daniele Chianelli. Lo spazio ospiterà altri 20 alloggi per accogliere i malati, bambini, adolescenti e adulti, insieme alle loro famiglie. Diventano così 50 gli appartamenti i cui i malati potranno vivere senza pagare spese di affitto.

Non solo. Al piano terra della struttura ci sarà anche il nido Assisi international School Perugia, progetto educativo d’eccellenza realizzato da Fondazione Patrizio Paoletti per offrire un servizio ai bambini da 0 a 3 anni altamente qualitativo, basato sui principi delle neuroscienze e della psico-pedagogia. La scuola sarà a servizio dell’intera cittadinanza, ma in particolare per i dipendenti dell’azienda ospedaliera e dell’Università degli studi.

Venerdì 12 aprile a partire dalle 14,30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione alla quale non potrà partecipare il ministro della Salute Orazio Schillaci, per problemi familiari. Prima de taglio del nastro, a cui parteciperanno la presidente della Regione Tesei, il sindaco Romizi, il prefetto Armando Gradone, il senatore Franco Zaffini presidente della Commissione Sanità, lavoro e affari sociali del Senato, il direttore dell’Azienda Ospedaliera Giuseppe De Filippis, i direttori delle Strutture complesse di Ematologia con Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia pediatrica Maria Paola Martelli e Maurizio Caniglia, e le massime autorità civili, militari e sanitarie, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo: “L’empatia e il valore sociale delle associazioni”. Dopo la cerimonia del taglio del nastro con la benedizione del vescovo di Perugia Ivan Maffeis, l’accompagnamento musicale del maestro Maurizio Mastrini e una visita della struttura.

Ma i festeggiamenti non si fermeranno qui.

Sabato 13 aprile a partire dalle 9,30 si terrà il convegno “Il Gruppo multidisciplinare al servizio di malati e famiglie” in cui tutti i professionisti (assistente sociale, educatrice, pscicologhe, musicoterapeuti, arteterapeute, psicomotricisti, nutrizionista, ortoterapeuta, teatroterapeuta), sostenuti dal Comiato Chianelli insieme ai coordinatori infermieristici dei reparti di Ematologia con Tmo e Oncoematologia pediatrica illustreranno il lavoro svolto ogni giorno al Residence e nei Reparti per pazienti e familiari.

Alle ore 17 dopo l’esibizione della Fanfara regionale umbra dei Bersaglieri, si terrà la messa officiata dal Cardinale Gualtiero Bassetti. Una giornata, dedicata anche alle visite alla nuova struttura dedicata ad operatori e famiglie.

Domenica 14 Aprile a partire dalle 10,30 si aprirà una giornata dedicata al volontariato, ai tanti sostenitori, alla città di Perugia con una grande festa per tutti, a misura di famiglia. A partecipare all’evento il prestigi-attore Andrea Paris, il ventriloquo Nicola Pesaresi con l’inseparabile Isotta e una divertente animazione per i più piccoli a cura della Proloco “Campi”. Infine, l’esibizione della filarmonica dei Perseveranti di San Sepolcro. Anche questa giornata sarà dedicata alla visita della struttura e del nuovo asilo.

L’ultimo giorno, Lunedì 15 Aprile a partire dalle 10 sarà dedicato ad una intera giornata di studi sulla scuola in ospedale la sinergia tra il Comitato Chianelli e la rete scolastica. Ma anche il grande lavoro messo in campo da questa fondamentale realtà, le sue pratiche educative, indispensabili per attraversare la malattia e riannodare i fili della vita.

Insomma, quattro giorni dedicati ai festeggiamenti di un grande traguardo raggiunto. Iniziato in pieno Covid e concluso dopo tre anni e mezzo di lavoro. Tanti gli amici e le realtà presenti, che hanno contribuito a realizzare un nuovo grande straordinario sogno.









Luogo: via Martiri 28 marzo, 29, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA