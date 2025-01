Nuova aggressione in carcere: detenuto dà testata a poliziotto e poi gli frattura una mano - Tuttoggi.info

Nella serata di domenica, 19 gennaio 2025, si è consumata l’ennesima aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria nel carcere Spoletino di Maiano.

Lo denuncia il Sappe, secondo cui Un detenuto di origine magrebina, non nuovo ad azioni violente ai danni del personale e di altri detenuti, trasferito pochi mesi orsono dalla Toscana, ha dapprima danneggiato e reso inservibili suppellettili e beni dell’amministrazione all’interno del reparto detentivo ove era ubicato, e poi sfogato la sua becera violenza verso un Assistente Capo del Corpo che aveva tentato di contenere il facinoroso, dapprima colpendolo con una testata e in seguito lanciandogli contro un oggetto contundente che gli ha provocato la frattura di dita delle mani. Il malcapitato, se l’è cavata (si fa per dire) con 30 giorni di prognosi ed una mano gessata. La violenza del detenuto in parola non si è fermata qui, difatti il medesimo ha aggredito e opposto ferma resistenza anche agli operatori di polizia che hanno cercato di contenerlo e placarlo.

“Quest’ ennesima aggressione – spiega Fabrizio Bonino, Segretario per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziari – segue di poco altra violenza perpetrata ai danni del personale, già esiguo, del carcere di Spoleto”. Pochi giorni fa un ‘altro detenuto, questa volta di origini italiane, e sottoposto a regime di “Sorveglianza Particolare” (particolare regime restrittivo comminato ai detenuti più violenti e pericolosi), aveva colpito proditoriamente al volto un altro agente con un pugno. Netta la denuncia del primo Sindacato del Corpo: “Una “spirale di violenza dovuta verosimilmente causa delle decine e decine di detenuti allontanati e trasferiti dalle carceri Toscane verso quelle umbre” che, anche a causa della carenza di personale , ha spinto il Sappe, unitamente a molte altre del comparto, a proclamare lo stato di agitazione.

Basti pensare che dal giugno scorso oltre 70 detenuti, ritenuti tra i più facinorosi e violenti delle carceri Toscane, sono stati inviati a quello di Spoleto. Inoltre, come se non bastasse, il carcere di Spoleto dovrà patire la mancata assegnazione di un contingente di personale adeguato, promesso per febbraio prossimo e mai arrivato. Solidarietà al personale di Polizia Penitenziaria del Reparto di Spoleto arriva anche da parte di Donato Capece, segretario generale del SAPPE.