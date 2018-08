Nubifragio su Perugia, Fontivegge diventa un lago | Disagi in tutto il territorio

Nubifragio su Perugia, la zona di Fontivegge diventa un lago a cielo aperto. L’acqua caduta intorno alle 5 del pomeriggio di mercoledì 8 agosto ha letteralmente inondato la zona della stazione, non nuova a piene del genere: totalmente allagato il piazzale nelle vicinanze del minimetrò dove si fermano i bus e tutto l’atrio della stazione: l’acqua ha invaso il sottopasso, con una ventina di centimetri d’acqua lungo tutto il percorso.

Nell’immediata periferia del perugino, segnalata anche la caduta di alcuni alberi, allagamenti in vari sottopassi e persino in alcuni locali commerciali: evacuata una palestra (dove l’acqua cadeva addirittura dal tetto) e parte di un centro commerciale. Danni e disagi anche a San Marco, zona Settevalli, via Cimarosa, nel Corcianese, nella zona del Trasimeno e Umbertide.

