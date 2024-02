Nozze d'oro a San Valentino Terni, attese circa 90 coppie - Tuttoggi.info

C'è anche chi festeggia i 60 anni di nozze. Attese coppie anche da fuori regione. La celebrazione di Mons. Emilio Nappa

Domenica 25 febbraio alle ore 11 nella basilica di San Valentino sarà celebrata la festa dei 50 anni di matrimonio presieduta da mons. Emilio Nappa segretario aggiunto del Dicastero per l’evangelizzazione e presidente delle Pontificie Opere Missionarie. Concelebra il parroco di San Valentino padre Johnson Perumittath.

Circa 90 coppie provenienti da Terni e provincia, dall’Umbria, dal Lazio, accompagnati dai figli e nipoti, rinnoveranno davanti all’urna di San Valentino gli impegni consacrati sull’altare nel giorno del matrimonio. Tra loro anche coppie che festeggiano i 60 anni di matrimonio, e due coppie che festeggiano i 25 anni di matrimonio e che non sono intervenute alla celebrazione di domenica scorsa.

La festa delle nozze d’oro è una delle celebrazioni più sentite e particolari, che da oltre venti anni vengono proposte in occasione della festa del patrono degli innamorati San Valentino, per sottolineare il valore dell’amore sponsale e familiare. In molti, in questi anni, hanno aderito all’iniziativa pur con le difficoltà legate all’età e alla salute per celebrare con la benedizione del santo protettore dell’amore questa importante ricorrenza dei 50 anni di matrimonio.

Alle coppie di sposi sarà donata una rosa rossa e la pergamena ricordo dell’anniversario.