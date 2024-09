Nozze di platino per Maria Grazia e Lorenzo, insieme da 65 anni - Tuttoggi.info

Nozze di “platino” – 65 anni di vita insieme – per Maria Grazia Casini e Lorenzo Guazzolini. Proprio oggi (13 settembre) la coppia, che pronunciò il fatidico “sì” nel 1959 nella chiesa di Badiali (Città di Castello), ha celebrato assieme alla famiglia, parenti ed amici una ricorrenza “inossidabile”.

Due figli, 5 nipoti, un pronipote, una nuora ed un genero, tutti attorno a Maria Grazia e Lorenzo per far sentire il proprio affetto e riconoscenza, per lo straordinario esempio di vita insieme vissuta sempre con il sorriso.

Lorenzo, imprenditore di successo e dirigente di calcio in diverse società, è famoso anche per essere ancora un “bomber” di successo sui campi di calcio dell’Altotevere. I più sinceri auguri per il prestigioso traguardo raggiunto arrivano anche dal sindaco Luca Secondi e dalla giunta comunale.