Nove rotonde intitolate a 9 donne, l'8 marzo sarà inaugurata la prima - Tuttoggi

Il progetto, che si è sviluppato in due anni scolastici ed ha visto gli studenti impegnati in diverse azioni, ha portato alla proposta e all’approvazione da parte dell’amministrazione comunale, di intitolazione di 9 rotonde della città tifernate, ad altrettante figure femminili del sindacalismo, della Resistenza ed alle donne componenti l’Assemblea Costituente.

“Quando le donne vengono dimenticate e restano invisibili è come se non esistessero. Escludere dalla visibilità cittadina i nomi delle numerose donne meritevoli ed illustri, significa dunque cancellarne la memoria“. La Toponomastica femminile, così come il linguaggio di genere, è uno strumento che aiuta a colmare il vuoto culturale che ha confinato le donne al margine della narrazione storica.

Da qui i nomi proposti: Filomena Delli Castelli, Lidia Menapace, Irma Bandiera, Nilde Iotti, Tina Anselmi, Adele Bei, Teresa Mattei, Argentina Altobelli, Teresa Noce, che sono donne partigiane, Madri Costituenti, e sindacaliste che arricchiranno la toponomastica di Città di Castello.

Proprio in occasione dell’8 marzo alle ore 10.30, verrà inaugurata la prima delle nove rotonde, quella intitolata ad Argentina Altobelli. Alla cerimonia saranno presenti, oltre ad una delegazione di studenti ed insegnanti dell’IT Franchetti Salviani, la dirigente scolastica Valeria Vaccari, il sindaco Luca Secondi, l’assessora alle Pari Opportunità Letizia Guerri, la presidente dell’Anpi Anna Maria Pacciarini, la segretaria generale Spi Cgil Alto Tevere Patrizia Venturini e Paola Spinelli per l’associazione Toponomastica femminile.