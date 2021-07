Notte Europea dei Musei, Trevi partecipa con il Complesso di San Francesco - Tuttoggi

Il programma della Notte dei Musei prevede “Trevi sotto le stelle: passeggiata in notturna tra storia e curiosità” per i vicoli del Centro Storico

Anche il Complesso Museale di San Francesco di Trevi partecipa alla Notte Europea dei Musei 2021. Per l’occasione il Museo sarà aperto dalle 20:00 alle 22:00, al prezzo di ingresso di 1€ . Il programma della Notte dei Musei prevede “Trevi sotto le stelle: passeggiata in notturna tra storia e curiosità” per i vicoli del Centro Storico, appuntamento serale alla scoperta delle vicende meno conosciute della città.

A luglio, sabato e domenica, visite speciali: il Complesso Museale di San Francesco e Menti Associate proporranno una serie di visite dedicate alle opere e alla città di Trevi.

Si parlerà dei capolavori conservati nella Pinacoteca e nella Chiesa di San Francesco, dal Maestro della Croce di Trevi all’allievo Maestro di Fossa, personalità straordinarie della pittura del Trecento, passando poi per il Pinturicchio fino a giungere alla stupefacente pala d’altare di Alessandro Turchi detto l’Orbetto. Si andrà anche a Villa Fabri, tra le dimore d’eccellenza umbre d’inizio Seicento.

Scoprire e riscoprire Trevi con passeggiate che andranno anche oltre le mura medievali della città per essere affascinati davanti alla bellezza della adorazione dei Magi del Perugino e del Trasporto di Cristo al sepolcro di Giovanni di Pietro detto lo Spagna.

Ci saranno viste speciali alla mostra di Pepi Merisio, fotografo del Novecento, incentrata sul “Gioco” ed esposta a Villa Fabri.

A cura di MENTI ASSOCIATE

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@museitrevi.it

Per informazioni chiamare il numero 3470796571

(dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00)

le visite guidate saranno curate dagli Storici dell’Arte Federico Donnini e Carlo Roberto Petrini.

IL PROGRAMMA

03 Luglio

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2021

apertura straordinaria del Complesso Museale di San Francesco, 20:00-22:00 ticket ingresso 1€

“Trevi sotto le stelle” passeggiata per i vicoli di Trevi tra arte e curiosità. appuntamento serale alla scoperta delle vicende meno conosciute della città. Ticket 5€03 Luglio

“La Chiesa Palinsesto di San Francesco di Trevi”

ore 11:00 presso il Complesso Museale di San Francesco04 Luglio

“Aperitivo con l’Arte: L’impresa Romana di Villa Fabri”

ore 17:00 presso il Complesso Museale di San Francesco10 Luglio

“Il Rinascimento a Trevi: Pinturicchio e lo Spagna”

ore 11:00 presso il Complesso Museale di San Francesco11 Luglio

“Pepi Merisio. Gioco!”

ore 17:00 presso Villa Fabri. Ingresso mostra + aperitivo 9€18 Luglio

“Orbetto: Centro e Periferia31 Luglio

“Aperitivo con l’Arte: I Vicoli di Trevi”