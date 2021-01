Intervento dei vigili del fuoco per evitare il pericolo su via XX Settembre

Capodanno al lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti in via XX Settembre per rimuovere un albero pericolante dai giardini Santa Giuliana.

All’opera la squadra dei vigili del fuoco di corso Cavour con l’ausilio di un’autoscala dalla sede centrale.

Nei giorni scorsi il forte vento aveva abbattuto un grande albero in viale Indipendenza, interrompendo per alcune ore il transito.