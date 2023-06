Norcia, tornano le 8 ore della Sibilla e l'Ultratrail della Lenticchia - Tuttoggi.info

Norcia protagonista nel weekend con il mondo dell'ultramaratona. Il programma degli eventi. Maxischermo per la finale Champions

Torna nel prossimo weekend la 2 Giorni della Sibilla, appuntamento diventato ormai tradizionale non solo per Norcia e tutta l’Umbria, ma per l’intero mondo dell’ultramaratona italiano. Sin dai suoi inizi la manifestazione, fortemente voluta dal Club Supermarathon e dal suo presidente di allora, Gianfranco Gozzi inventore della Maratona di San Silvestro a Calderara di Reno. L’evento era nato per raccogliere fondi per il progetto “Back to Campi” per ricostruire Campi di Norcia, una delle tante località distrutte dal rovinoso terremoto del 2016.

Otto ore della Sibilla e Ultratrail della Lenticchia

Da allora la manifestazione ha continuato a crescere e a trasformarsi, fermandosi solamente nel periodo più duro della pandemia. Si torna nel prossimo fine settimana con due eventi, entrambi alla loro terza edizione: la 8 Ore della Sibilla e l’Ultratrail della Lenticchia. Proprio facendo riferimento allo spirito con cui era nata, la manifestazione devolverà tutti gli utili al “Centro Soccorso Sub Roberto Zocca-Angeli Neri di Cesena”, gruppo che prestò la sua opera nei territori di Norcia nel 2016 e che ora vive nel suo territorio una tragedia della stessa portata.

Il programma degli eventi

Il programma di gare prevede per sabato 10 giugno alle 10:00 la partenza della 8 Ore della Sibilla, organizzata dal Club Supermarathon su un circuito di 1.800 metri pressoché pianeggiante, da ripetere più e più volte. Domenica invece sarà la volta dell’Ultratrail della Lenticchia allestito dal Trail Running Brescia, su due percorsi: il lungo di 44,6 km per 2.100 metri e il medio di 27,9 km per 1.500 metri di dislivello entrambi disegnati completamente all’interno del Parco dei Monti Sibillini. In questo caso lo start è fissato per le ore 9:00. La gara fa parte del Grand Prix Ultratrail Iuta 2023. Alle 9:15 sarà la volta della “sCAMPIgnata”, prova non competitiva.

Maxischermo per la finale di Champions League

Tutte le prove avranno partenza e arrivo presso l’Area Camper di Campi, con una struttura che ospiterà tutti i servizi compreso il pasta party e la cena del sabato a base di prelibatezze locali, con annesso maxischermo per assistere alla finale di Champions League fra Inter e Manchester City. Le iscrizioni sono ancora aperte relativamente alla prova domenica, al costo di 50 euro per il lungo e 40 per il medio. A tutti i finisher andrà una preziosa medaglia ricorso, con premi per i primi 3 uomini e donne delle varie gare.

Per informazioni: Club Supermarathon, www.clubsupermarathon.it e Trail Running Brescia, www.trairunningbrescia.it