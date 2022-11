Morto il tenente colonnello Brugnoli, fu tra gli eroi del terremoto: il ricordo di Norcia - Tuttoggi

"Conserveremo il ricordo del Tenente Colonnello Brugnoli che si è speso per la nostra comunità, al di là delle sue mansioni e competenze, con profonda umanità”

La comunità di Norcia piange la morte del tenente colonnello dell’Esercito Pierluigi Brugnoli, avvenuta martedì. In tanti lo ricordano nella città di San Benedetto ed in Valnerina per l’impegno da lui dato nell’emergenza del terremoto del 2016. Tanto che l’amministrazione comunale a ottobre 2017 lo volle “premiare”, tra gli “eroi” del sisma, ad un anno dalla terribile scossa (qui l’articolo), insieme al colonnello Massimo Tuzza.

Il sindaco di Norcia Nicola Alemanno ha voluto oggi ricordare il militare scomparso con una nota. “Ho appreso con commozione e sgomento – dice – la triste notizia della prematura scomparsa del Tenente Colonnello Pierluigi Brugnoli. A nome mio, dell’ Amministrazione Comunale e della città esprimo sentite condoglianze alla famiglia e all’ Esercito Italiano, che ha servito con passione e dedizione. La sua presenza e quella del contingente dell’Esercito da lui guidato, sin dai primi momenti dopo gli eventi sismici del 30 ottobre del 2016 ha dato tranquillità e sicurezza a tutta la nostra cittadinanza”.