Norcia piange la morte di Onorio "Norino" Onori - Tuttoggi.info

Per circa 35 anni è stato presidente del Consorzio delle Comunanze agrarie di Norcia. E' stato anche amministratore locale

Lutto a Norcia per la morte di Onorio Onori, detto Norino, scomparso martedì all’età di 89 anni. A piangerlo in particolar modo è il mondo della Comunanze agrarie del territorio, per cui era una figura di riferimento. Per circa 35 anni, infatti, è stato presidente del Consorzio delle Comunanze agrarie di Norcia.

“Un uomo appassionato alla vita, pieno di dedizione e di legame col comprensorio, con le sue capacità relazionali intratteneva un rapporto costante con tutti i Presidenti delle Comunanze delle altre frazioni nursine”: così il presidente del Consorzio delle comunanze agrarie di Norcia, Roberto Pasqua, ricorda Onorio Onori. “È sempre – prosegue – stato un punto di riferimento e di rappresentanza per la frazione di Campi, di cui era abitante e instancabile sostenitore. Ma la sua missione per il territorio si è poi anche estesa nelle varie cariche di amministratore nel Comune di Norcia ricoperte nel corso del tempo. La sua intraprendenza, poi, lo ha portato sul fronte della grande imprenditoria nursina, procurando negli anni occupazione a molte persone. Persona mite, socievole, pacifica. Una personalità da ammirare. Sentite condoglianze ai tre figli e ai familiari tutti”.