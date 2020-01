Norcia, la ‘Vera storia della befana’ il 6 gennaio conclude il Natale Nursino - Tuttoggi

L’ Epifania ‘tutte le feste porta via’ e proprio l’arrivo della Befana, lunedì 6 gennaio alle ore 15,30 presso il Centro di Valorizzazione, chiuderà gli eventi del Natale Nursino, realizzato in collaborazione da Comune di Norcia e Pro Loco.

Quest’anno la storia della ‘dolce vecchietta’ con la scopa volante, che la notte del 6 gennaio porta calze piene di dolci a tutti i bambini, sarà raccontata a Norcia nello spettacolo dal titolo ‘La vera storia della Befana’, a cura del Tieffeu teatro di fiugra con Mario Mirabassi e Luciana Bianconi.

“Con questo spettacolo del Tieffeu, con cui abbiamo collaborato anche l’estate scorsa nella coinvolgente due giorni di Figuratevi, concludiamo gli eventi del Natale Nursino che abbiamo organizzato insieme alla Pro Loco di Norcia – afferma l’Assessore al Turismo Giuseppina Perla –. E’ la conclusione del periodo natalizio che fa però da trait d’union con le iniziative culturali del 2020 che partiranno proprio con il teatro, il prossimo 19 gennaio con il primo spettacolo della Stagione.

In questo periodo la musica ha fatto da filo conduttore nelle festività, con i concerti del Coro di Norcia, del Gruppo Gospel e del Complesso Bandistico; poi la festa di Capodanno in piazza con i fuochi d’artificio e il brindisi di mezzanotte. L’emozione poi di celebrare all’interno della Concattedrale di Santa Maria la messa di Natale – prosegue – è il segno di una rinnovata speranza che auguro possa accompagnarci per tutto il 2020”.