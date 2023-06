Norcia, il Comune cerca gestori per il centro estivo “Il Monello”

Appalto per un valore stimato di 21mila euro, il centro estivo si terrà a Norcia da luglio a settembre per bimbi dai 3 ai 12 anni

Il Comune di Norcia cerca soggetti specializzati che intendono progettare e realizzare il centro estivo comunale diurno “Il Monello” (attività ludico ricreative e di socializzazione) per minori dai 3 ai 12 anni, da svolgersi sul territorio del Comune di Norcia nel periodo estivo 2023 (luglio – settembre).

Le manifestazioni di interesse, predisposte sull’apposito modulo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/06/2023 al Comune di Norcia esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.norcia@postacert.umbria.it

Nell’avviso si legge che “la gestione delle iscrizioni e l’incasso dei proventi saranno in carico alla ditta e sono così suddivise: 65 euro retta mensile; 18 euro retta settimanale“. Il valore stimato dell’appalto per tutto il periodo, calcolato in base alla media degli ultimi anni (tra i 70 ed i 100 bambini) viene stimato in circa 21mila euro, Iva e oneri per la sicurezza inclusi, quale corrispettivo per l’organizzazione e per la gestione del centro estivo. Cifra che, viene specificato, è appunto una mera stima presunta e come tale non impegnativa per il Comune.