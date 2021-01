'Nonna' Vera aiutata dai Carabinieri | Riviste e conforto per combattere la solitudine - Tuttoggi

A Parrano, nei pressi di Orvieto, un'anziana ha fermato i Carabinieri perché non aveva più nulla da leggere in casa. I militati le portano riviste dell'Arma

Sola nei primi giorni dell’anno, una donna anziana ha così deciso di affidarsi ai Carabinieri per avere alcune riviste da leggere.

Carabinieri ‘angeli’

L’anziana di Porano, nei pressi di Orvieto, nonostante abbia una collaboratrice domestica, ha notato passare dalla finestra una pattuglia dei Carabinieri ed è scesa in strada, fermando i militari.

La richiesta

Dopo aver augurato buon anno ai Carabinieri, la signora Vera ha riferito di non avere più nulla in casa da leggere e di non potere comprare riviste o giornali per via del lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus.

“Come siete belli cocchi”

I Carabinieri sono dunque tornati in caserma e hanno riportato alla signora Vera una serie di riviste dell’Arma: “Come siete belli cocchi, tqanti auguri di nuovo e grazie per quello che fate” – così, come una nonna ai nipoti, la signora Vera ha salutato e ringraziato i Carabinieri che le hanno portato conforto e aiuto.