'Nonna' Enedina Fossati festeggia 101 anni - Tuttoggi.info

Grande festa a Montecchio per 'nonna' Enedina che ha compiuto il secolo di vita "Una donna di altri tempi, sempre dedita alla famiglia"

Ha festeggiato ieri, 6 settembre, i suoi 101 anni, Enedina Fossati, la donna di Montecchio che ha superato il secolo di vita, sempre circondata dall’affetto di figli, nipoti, pronipoti e tantissimi amici. Classe 1922, mamma e nonna infaticabile, detta ancora le sue regole in casa. Donna d’altri tempi ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, con la quale ancora oggi vive e condivide le sue giornate. Di lei i famigliari dicono: “Una particolare lucidità le permette di svolgere tante attività e soprattutto le permette di ripercorrere la sua vita tramite i ricordi, tesoro inestimabile per tutti noi, facendoci apprezzare ancora meglio la modernità e le conquiste fatte dai nostri avi per noi.

Festa per il secolo di vita

“Come ogni anno l’abbiamo festeggiata tutti insieme con una grande festa, e mentre le figlie Maria ed Elisabetta si sono dedicate ai preparativi, il figlio Pino ha mantenuto alto il morale con una performance alla fisarmonica, passione di una vita. Non sono mancati baci e abbracci di tutti coloro che sono passati a portarle un pensiero o anche solo una manifestazione di affetto. Al termine dei festeggiamenti ha dispensato a tutti un cuore con un fiocco rosso con su scritto ‘Ti regalo questo cuore, in cambio mi basterà un sorriso’”.

Non è voluto mancare neanche il Sindaco Federico Gori che ha fatto personalmente e a nome dell’amministrazione gli auguri alla signora Enedina: “Credo che festeggiare questi traguardi ci dia il senso di quanto le radici siano importanti per le nostre comunità e per noi amministratori che, oltre a guardare al futuro, dobbiamo avere inevitabilmente le radici ben salde nel passato”.