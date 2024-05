Non vuole far uscire di casa la ex, denunciato giovane palestinese

Lei voleva andarsene, il 27enne ha cercato di chiuderla dentro e poi l'ha colpita, intervenuti i carabinieri

I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un 27enne, di origini palestinesi, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, sono intervenuti in via del Giochetto, a seguito di una lite in casa del ragazzo scaturita per futili motivi tra lo stesso e la sua ex convivente.

Dagli accertamenti condotti il giovane, al culmine di un litigio per gelosia, avrebbe percosso la sua ex compagna, una 26enne peruviana, la quale non voleva trattenersi ulteriormente nella casa. Il 26enne, per non farla uscire, le avrebbe impedito di aprire la porta di casa e successivamente, l’avrebbe colpita al volto con un violento schiaffo, cagionandole lesioni al viso. Una volta riuscita ad allontanarsi, avrebbe poi chiamato i militari che l’avrebbero accompagnata in ospedale per le cure del caso, ove veniva dimessa con 5 giorni di prognosi dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Perugia.

Il 27enne, che già in passato era stato protagonista di analogo episodio sempre nei confronti della donna, è stato deferito in stato di liberà alla locale Procura.