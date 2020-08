Non teme il Covid, multato con la prostituta nell’auto

Fa salire in auto una prostituta, in barba alle precauzioni anti Coronavirus e all’ordinanza comunale 695/2020 contro il sesso mercenario in strada. Pesante multa per un automobilista fermato, con la donna a bordo, in via Canali dalla polizia municipale.

I controlli della municipale

Le pattuglie della polizia locale hanno effettuato controlli in Corso Garibaldi e nella zona della Stazione di Fontivegge. Per la viabilità e il rispetto delle disposizioni comunali finalizzate alla tutela del decoro e della sicurezza urbana. Tre le persone sanzionate.

In corso Garibaldi contromano e senza patente

In corso Garibaldi, denunciato un tunisino sorpreso alla guida di un veicolo in transito in senso contrario a quello consentito. L’uomo, classe 1990, sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, privo di documenti di identità e soggiorno e con numerosi precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti, è stato condotto in Questura, dove è risultato irregolare sul territorio italiano, in quanto destinatario di provvedimento di espulsione non ottemperato. É stato quindi deferito all’autorità giudiziaria, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Fontivegge, in motorino senza patente

Nella zona di Fontivegge, più precisamente in via del Macello, è stato fermato un minorenne rumeno a bordo di un motorino, condotto senza patente di guida e assicurazione. Il giovane è stato sanzionato e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo.