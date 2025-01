Non rispondeva ai familiari, 75enne trovata morta in casa - Tuttoggi.info

Triste scoperta nella giornata odierna nel centro di Amelia, dove una donna di 75 anni è stata rinvenuta priva di vita nella sua casa.

A dare l’allarme sono stati alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Ad aprire la porta sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia, giunti sul posto insieme ai carabinieri ed al personale del 118. Una volta all’interno, però, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 75enne. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe ascrivibile a cause naturali.