Non può avvicinarsi alla ex ma le entra in casa usando copia delle chiavi, arrestato 32enne - Tuttoggi.info

L'uomo era già stato denunciato dalla donna un anno fa per maltrattamenti ed era stato allontanato da casa con il divieto di avvicinamento | Pochi giorni fa ha violato entrambi i provvedimenti cautelari, incastrato dalle telecamer

Appena un anno fa, in seguito alla denuncia della ex moglie per maltrattamenti, l’autorità giudiziaria gli aveva imposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna ma, a quanto pare, non sono serviti a fermarlo.

L’uomo, un 32enne di origine campane residente da lungo tempo in Altotevere, nei giorni scorsi ha infatti violato entrambi i provvedimenti cautelari, introducendosi furtivamente a casa della ex compagna, utilizzando una copia delle chiavi di casa di cui era ancora in possesso.

Individuato grazie al sistema di videosorveglianza, all’interno dell’abitazione della donna, l’uomo è stato prontamente fermato dai carabinieri di San Giustino che lo hanno tratto in arresto.

Al termine delle formalità di rito, i militari lo hanno poi portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Perugia, in attesa del rito direttissimo celebrato il mattino seguente. Durante l’udienza è stato convalidato l’arresto mentre il processo è stato rinviato.