Non paga bollette e staccano l'acqua a tutto l'edificio, polizia interviene per lite condomiale - Tuttoggi.info

Lite tra due condomini per delle bollette e per l'acqua staccata stava degenerando, interviene la polizia di Foligno

E’ stato necessario l’intervento della polizia di Stato di Foligno per sedare una violenta lite tra due condomini nata per colpa dell’interruzione del servizio idrico dopo che uno dei due non avrebbe pagato le bollette. Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante sono riusciti ad interrompere l’escalation di aggressività dei due, che, vista la situazione, avrebbero altrimenti potuto passare alle vie di fatto.

Gli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di Foligno hanno fatto emergere che i due soggetti, residenti nello stesso stabile, stavano discutendo per questioni legate all’interruzione dell’erogazione dell’acqua nell’intero edificio in conseguenza del mancato pagamento di alcune bollette da parte di uno dei litiganti. Gli animi fra i due sono rimasti molto tesi sino a quando gli agenti sono riusciti a ristabilire la calma, rassicurando e prestando assistenza ai due condomini, i quali, una volta resi edotti delle proprie reciproche facoltà di legge, hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno inserito l’evento nell’applicativo interforze Scudo. La piattaforma di supporto alla gestione delle attività di “pronto intervento” è di fondamentale importanza, non solo nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni connessi alle violenze domestiche o di genere, ma anche riguardo ad altre situazioni che potrebbero degenerare in fattispecie di reato contro la persona e/o il patrimonio. L’applicativo, destinato agli operatori delle Forze dell’Ordine impegnati nei servizi di controllo del territorio, integra i sistemi operativi multimediali e informativi già in uso alle Forze di Polizia consentendo di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela.