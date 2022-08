Non ha notizie di moglie e figlio da 7 ore, Polizia li rintraccia entrambi...in ospedale - Tuttoggi

A mezzanotte l'uomo è stato trovato in evidente stato di preoccupazione dagli agenti in un bar, non riusciva più a rintracciare i congiunti dal pomeriggio. Le ricerche della Polizia hanno risolto il mistero

Serata movimentata, quella appena trascorsa, in un bar di Città di Castello dove, poco dopo la mezzanotte di venerdì (27 agosto), gli agenti di Polizia hanno trovato un uomo in evidente stato di preoccupazione che, anche a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana, non era in grado di esprimere con chiarezza la sua problematica.

I poliziotti, dopo averlo tranquillizzato, hanno infine compreso il motivo della sua preoccupazione: il malcapitato non riusciva più a rintracciare moglie e figlio addirittura dalle 17 di pomeriggio. Una volta identificato e raccolto alcuni elementi utili, le forze dell’ordine hanno quindi dato avvio alle ricerche per rintracciare i due congiunti.