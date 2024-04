Noia ed errori, il derby degli Etruschi tra Perugia e Arezzo finisce 1-1 | Pagelle

Nella ripresa vantaggio ospite con Lazzarini, risponde poco dopo Vasquez. Patterello e Seghetti sbagliano i colpi del K.O.

Finisce in parità (1-1) il derby degli Etruschi tra Perugia e Arezzo. Pareggio che è frutto di un primo tempo noioso e di una ripresa con diversi errori, da una parte e dall’altra.

Nel primo tempo il Perugia, pur senza mostrare un gioco esaltante, due occasione per passare le ha. Al 17′ con Iannoni, il cui tiro, non trattenuto da Trombini, viene neutralizzato da Lazzarini sulla linea di porta, e al 28′, quando ancora viene ribattuta la conclusione, questa volta di testa di Vasquez.

Nel finale costruiscono un’occasione anche gli ospiti, con Lazzarini che di testa alza il tiro di Guccione, con la palla che sfiora la traversa.

Proprio Lazzarini in avvio di ripresa porta in vantaggio gli ospiti, mettendo in rete il pallone che una difesa biancorossa distratta aveva servito a risaliti.

L’Arezzo prova il colpo del KO con Gaddini, il cui tiro non inquadra la porta di poco.

Al 17′ arriva il pari del Grifo con Vasquez servito da Matos al centro dell’area.

Rischia di capitolare il Grifo al 30′, ma il neo entrato Patterello, tutto solo davanti ad Adamonis, non inquadra la porta.

Non fa meglio Seghetti, che al 41′, lanciato da Matos, calcia indisturbato addosso a Trombini.

Tabellino e pagelle

Perugia – Arezzo 1-1

5′ st Lazzarini (A); 17′ st Vasquez (P)

Perugia: Adamonis 6; Lewis 6, Vulikic 5.5 (11′ st Matos 7), Dell’Orco 6 (37′ st Souarè sv); Mezzoni 5.5, Iannoni 6, Torrasi 6, Lisi 5.5; Ricci 5 (11′ st Seghetti 5.5), Vazquez 6.5 (37′ st Sylla sv), Paz 5 (19′ st Bartolomei 6). All. Formisano 5.5.

Arezzo: Trombini 6.5; Donati 6 (28′ st Coccia 6), Risaliti 6 (43′ st Polvani sv), Lazzarini 6.5, Montini 6; Damiani 5.5, Mawuli 5.5 (28′ st Catanese 6); Gaddini 6 (19′ st Pattarello 5), Guccione 6 (43′ st Ekuban sv), Settembrini 5.5, Gucci 6. All. Indiani 6.