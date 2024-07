Noi vogliamo Urologia ad Orvieto - Tuttoggi.info

NOI VOGLIAMO UROLOGIA A ORVIETO

Chi ci aiuta a ottenerla?

di PrometeOrvieto

Torniamo indietro di 5 mesi, quando PrometeOrvieto promuoveva un incontro con i candidati sindaco per il Comune di Orvieto. Tutti i candidati (eccetto Conticelli di “Nova”, che non aveva ancora l’investitura della sua associazione) hanno partecipato con entusiasmo, mostrando interesse e apprezzamento per la nostra pluriennale attività di studio e di approfondimento sull’erogazione dei servizi sanitari nel nostro territorio.

Sono passate le elezioni, la Sanità pubblica orvietana è però sempre lì, irraggiungibile per molti, eccellente per i pochi che riescono ad accedervi.

Credevamo che i nostri rappresentanti rispondessero al nostro appello ed alla nostra denuncia sull’inesistenza dell’Unità operativa di Urologia presso l’ospedale di Orvieto lanciati la scorsa settimana. Una carenza che procura disagio alla popolazione anziana, come quella orvietana, ed alle sue tasche.

Invece, passate le elezioni, il nulla, a parte un timido approccio di Roberta Palazzetti.

Crediamo che l’intervento di alcuni sindaci che sollecitano la riunione della Conferenza dei sindaci, seppure importante, dimostri come questi organismi siano inefficaci quando si tratta di affrontare problemi di un territorio periferico rispetto ai centri decisionali.

Sono Coletto e la Tesei coloro che devono ascoltarci, coloro che hanno sempre sostenuto (la Tesei lo disse ad Orvieto il 22.11.2022) che il Santa Maria della Stella è DEA di primo livello con tutte le prestazioni propriamente previste garantite per tutti.

Constatiamo amaramente, invece, che le forze politiche utilizzano la Sanità quale strumento di lotta e di rinfaccio reciproco, senza che nessuno vada minimamente a programmare (più precisamente, promuovere in Regione) interventi sui bisogni reali e impellenti dei cittadini orvietani e del suo comprensorio.

La difficoltà di avere un servizio di urologia fa emergere con forza un aspetto che nessuno, neanche durante la campagna elettorale, ha sollevato, cioè la sparizione del Distretto sanitario dell’Orvietano e la mancata assegnazione di una Centrale operativa territoriale (COT), scelte che rendono più difficile affrontare i problemi. Infatti, ogni rilevazione su numeri ed efficienza dell’erogazione dei servizi sanitari nel nostro territorio verrà granellizzata e poi ricompattata su di un’area che ricomprenderà Terni, Spoleto e Foligno con l’evidente conseguenza che la maggiore efficienza di altri territori pareggerà le criticità di Orvieto.

E i pazienti di Urologia, e progressivamente degli altri reparti, saranno costretti a migrare se sono fortunati.

Le 3-4 lettere di encomio che giungono dai pazienti che si complimentano per l’umanità del personale sanitario e per l’eccellenza di alcuni interventi è la testimonianza della perizia e competenza di quel personale (che comunque chiede più organizzazione e servizi), non certamente di un’ideale erogazione degli stessi.

Luogo: Orvieto, via Pecorelli, 22, ORVIETO, TERNI, UMBRIA