Nocera Umbra, agosto da tutto esaurito nelle strutture ricettive

Boom di turisti per Ferragosto a Nocera Umbra. Tutto esaurito nelle attività ricettive, dagli agriturismi ai ristoranti. Un turismo diverso, che ha scelto l’Umbria e in particolare i piccoli borghi per respirare aria buona, godere il buon clima e l’ottimo cibo. Un turismo di qualità che ha apprezzato l’arte la natura e la tranquillità di questi luoghi. Per la maggior parte italiani, ma anche stranieri, che hanno trovato a Nocera Umbra un modello di vacanza ideale per chi era in cerca di rassicurazioni e nuove esperienze all’insegna della semplicità e del ritorno ad un sistema di vita a misura d’uomo, familiare ed accogliente.

Cresce anche il polo mussale

Trend sempre in crescita anche per il Polo museale che, con la Torre civica in testa, ha visto un continuo flusso di visitatori, curiosi di conoscere la storia della città delle acque anche attraverso i propri capolavori storici-artistici. “Un successo meritato che l’amministrazione comunale – spiega la consigliera con delega agli Eventi, Elisa Cacciamani – ha fortemente atteso dopo continui e incessanti sforzi per promuovere l’intera bellezza del nostro territorio, dal centro storico ai siti naturalistici come le cascate delle Ferce di Aggi o il monte Alago“.

Bene la festa delle acque

Le festa delle acque, inoltre, per tutto il mese di agosto ha permesso di passare in allegria le serate estive nelle location più belle della città. “Dal cinema, al cabaret, alla musica alla poesia – prosegue Cacciamani – si è cercato di raccogliere le esigenze di tutte le età e di tutti i gusti nel rispetto delle norme e degli standard di sicurezza, pur nella consapevolezza che bisogna guardare al futuro con speranza e positività per arrivare prima possibile alla normalità“.