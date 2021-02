Nocera Umbra, positivo al Covid a passeggio: scatta la sanzione

Maxi controlli anticovid delle forze dell'ordine sul territorio

Il Corpo di Polizia Municipale di Nocera Umbra ha deferito all’autorità giudiziaria una persona che non rispettava l’isolamento domiciliare contumaciale. La stessa, quando gli agenti l’hanno identificata, si trovava a passeggiare lungo una via pubblica, nonostante fosse positiva al Covid-19.

La sanzione

È stata immediatamente fatta tornare presso il proprio domicilio e sanzionata come prevede la norma. L’operazione è avvenuta nell’ambito del continuo monitoraggio sul territorio che tutte le forze dell’ordine in questo periodo effettuano per far rispettare le regole atte a contenere il contagio.

I controlli

La Polizia Locale, guidata dal Capitano Luigi Monarca, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Nocera Umbra, sta effettuando numerosi controlli nel corso dei quali diversi soggetti sono stati attenzionati e sanzionati, per il mancato rispetto delle normative in vigore.

Il sindaco

“Ringrazio la Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine per il costante lavoro di controllo quotidiano sul vasto territorio comunale che, in questo momento, oltre alle normali problematiche esistenti, sta affrontando anche i pesanti danni causati della pandemia“, ha detto il sindaco Giovanni Bontempi.