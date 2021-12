Nocera Umbra, mascherine all'aperto per gli eventi natalizi | C'è l'ordinanza

Caparvi: "Mantenere i contagi sotto controllo significa proteggere l'economia e la vita sociale"

Mascherine indossate anche all’aperto in occasione degli eventi natalizi. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’ordinanza in vigore da oggi fino al 6 gennaio.

“Tutti gli accorgimenti per la sicurezza”

“In un momento sanitario delicato, seppur non grave, è necessario porre in essere tutti quegli accorgimenti utili a garantire lo svolgersi delle festività nella massima sicurezza. Le festività trascorse in famiglia possono essere occasione di trasmissione del virus ed occorre dunque arrivarci nelle migliori condizioni“, spiega il sindaco Virginio Caparvi.

“Contagi sotto controllo per rilanciare l’economia”

“Mantenere sotto controllo i contagi vuol dire assicurare la salute, sostenere l’economia, proteggere la vita sociale dei più anziani e la vita sociale e scolastica dei più giovani, così da non gravarli di ulteriori interruzioni della loro quotidianità“.