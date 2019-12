Nocera Umbra, la scuola "Scarpette Rosse" sul podio al "Dancing Festival 2019"

La Scuola di danza “Scarpette rosse” è salita sul podio a Salerno. Ottima la performance alla settima edizione del concorso nazionale “Dancing Festival ..la danza che fa del bene!”.

La scuola

La scuola di danza “Scarpette rosse” è una delle espressioni artistiche più belle dell’Associazione Jigoro Kano, attiva a Nocera Umbra e a Gualdo Tadino che ha partecipato dunque con meritato successo al concorso nazionale “Dancing Festival 2019” presso il teatro Augusteo a Salerno domenica 17 novembre scorso. Un appuntamento, quello del Dancing Festival, che coniuga ormai da anni la passione per la danza con il valore sociale della solidarietà.

I risultati

La Scuola Jigoro Kano ha ottenuto ottimi risultati con le proprie allieve nella categoria gruppi classico junior con la coreografia “Blanc” classificandosi seconda; nella categoria gruppi classico senior con la coreografia “Venustus” si e’ classificata terza; le allieve Vittoria Giombini, Emma Russo, Consuelo Bedini, Matilde Colini, Alessia Molla e Matilde Pierangeli hanno ricevuto dalla giuria la medaglia per il talento; Matilde Pietrangeli, come solista, si classificata quarta su 14 partecipanti nella categoria moderno senior ricevendo una borsa di studio con la coreografia “Ricordati di me”. Matilde è stata inoltre invitata dal direttore artistico del Daf di Roma, Mauro Astolfi a partecipare all’audizione per entrare nella sua scuola. Le allieve che hanno preso parte alla manifestazione, 5 della categoria Junior, 5 Senior, 12 con 4 coreografie (2 di gruppo e 2 soliste), hanno tutte ricevuto una borsa di studio.

La giuria

Grande è stata la soddisfazione espressa dai responsabili della Scuola di danza “Scarpette rosse” e non possono ovviamente mancare i ringraziamenti agli insegnanti Lorena Cerretti e Francesco Sangermano che seguono e preparano le allieve con grande passione e professionalità. Alle ragazze, vere protagoniste della manifestazione, la Scuola esprime i complimenti per la loro tenacia e per l’impegno che ha permesso di raggiungere questi meravigliosi risultati. Si è trattato di un lavoro di squadra e di passione. La qualificatissima giuria era composta da: Bill Goodson, Cristina Amodio, André De La Roche, Sabatino D’Eustacchio, Federica Angelozzi, Fritz Zamy, Mauro Astolfi, Omid Ighani.