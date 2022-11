Nocera Umbra, 40enne denunciato per furto di rame all’ex Merloni

Trovati mille chili di oro rosso pronti per essere caricati: l'uomo beccato in flagrante

Nel pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto un 40enne per il reato di tentato furto di barre in rame all’interno di un capannone. Erano circa le 15:00 del 23 novembre, quando al centralino del 112 arriva la telefonata di un testimone che ha visto una persona introdursi all’interno di un locale dello stabilimento ex JP Industries di Nocera Umbra, la ex Merloni, nei locali dove erano istallate le cabine del quadro elettrico generale.

L’uomo ne aveva già smontato una tonnellata

La pattuglia dei Carabinieri è intervenuta immediatamente e ha sorpreso l’uomo ancora intento a smontare le barre in “oro rosso”. Successivamente, gli operanti, nell’effettuare il sopralluogo dell’immobile, hanno scoperto che poco distante dalla cabina elettrica vi erano accantonate circa una tonnellata di barre di rame già smontate, pronte per essere caricate sul furgone per il trasporto. Dopo i necessari accertamenti, il rame è stato restituito al legittimo proprietario.