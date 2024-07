Nocera Umbra, disperso sul monte Alago: ritrovato dopo ore

Era stato richiesto anche l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco ma l'uomo è stato ritrovato e curato dal 118.

Disperso durante un’escursione sul Monte Alago. E’ successo intorno alle 14 a Nocera Umbra, dove i vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti per la ricerca di una persona. A dare l’allarme è stata una donna che insieme al marito stava percorrendo un sentiero di montagna. Lo stesso uomo si era allontanato da più di 3 ore da solo e si era perso. E’ stato ritrovato e affidato al 118 per verificarne le condizioni. Era stato richiesto anche l’ausilio di elicottero dei Vigili del fuoco per le ricerche, poi annullato.