Nocera Umbra, gli auguri della Corale con “Novus Annus”

Il concerto degli auguri della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra. Appuntamento domani alle 18 alla Chiesa dei Carmelitani

Bilancio artistico assolutamente positivo quello della Corale Santa Cecilia che chiude l’anno 2023 e approccia al 2024, con importanti novità in programma. “Sotto la guida esperta del Maestro Simone Marcelli, l’esemble nocerino ha preparato con grande impegno gli impegni natalizi che rappresentano, per ogni coro, uno dei momenti decisamente più laboriosi dell’anno“, spiega la presidente Maria Marinangeli.

Il concerto “Novus Annus!”

Il primo appuntamento del nuovo anno 2024 arriva domenica 07 gennaio alle ore 18.00 presso

la Chiesa dei Carmelitani a Nocera Umbra, con il concerto augurale “Novus Annus!”, una

miscellanea di brani natalizi della tradizione e non solo, di grande impatto emotivo con musiche di

Praetorius, Rutter, Valentino, Caraba, e Watts unite a melodie popolari con incursioni nella musica

gospel e spiritual. Sarà interessante ascoltare (ma anche vedere!) all’opera il gruppo giovanile dei

Gi.Ca.No. (Giovani Cantori Nocerini), dodici ragazzi under 30 impegnati da tempo in un percorso di

ricerca musicale che proporranno il repertorio loro dedicato, molto fresco, giovanile e innovativo pur

nel rispetto pieno della grande tradizione musicale corale.

Repertorio di speranza

“L’appuntamento musicale di domenica 07 gennaio è l’augurio della gioia della vita, che possa nascere

nei cuori di ciascuno di noi in ogni giorno del nuovo anno. Una apertura alla speranza con un repertorio

ricco di solennità, ma anche di allegria. Ma soprattutto la Corale guarda con fiducia al suo futuro, continuando il suo cammino, con rinnovato slancio e tanta buona volontà, sostenuta da nuovi cantori che si sono aggiunti al gruppo e aspettando tutti coloro che vorranno condividere una strada fatta di tanta bella musica, di passione autentica, di sano stare insieme, continuando a tenere alto il nome della nostra Corale e della nostra Nocera“, conclude la presidente Marinangeli.