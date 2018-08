Nocera Umbra, commemorazione del V.Brigadiere MOVM Fulvio Sbarretti

Il prossimo 12 Agosto si svolgerà a Nocera Umbra la Cerimonia Commemorativa della M.O.V.M. del Vice Brigadiere

dei Carabinieri Fulvio Sbarretti.

L’Amministrazione comunale, in occasione del 74° Anniversario della morte dei tre Carabinieri, Fulvio Sbarretti, Alberto La Rocca e Vittorio Marandola, tristemente noti come i “Martiri di Fiesole”, intende commemorarne l’alto valore morale, l’eroismo e l’abnegazione dimostrata in quella tragica giornata del 12 Agosto del 1944.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

ORE 9.30

Nocera Umbra – Cimitero – deposizione mazzo di fiori sulla tomba di Fulvio Sbarretti

ORE 10.00

Ritrovo delle Autorità c/o Piazza “Fulvio Sbarretti” a Bagnara di Nocera Umbra

ORE 10.30

Santa Messa c/o la Chiesa di Bagnara e lettura della preghiera del Carabiniere

A SEGUIRE

Alzabandiera

Onore ai Caduti

Deposizione Corona di Alloro al Monumento che ricorda la Motivazione della M.O.V.M.

Lettura della Motivazione della M.O.V.M. del Carabiniere Fulvio Sbarretti

Saluti delle Autorità

ORE 12.00

Termine della manifestazione

Foto repertorio TO

Stampa