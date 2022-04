Nocera Umbra, Caparvi chiude la piazza per le festività | Ecco gli orari

Ecco gli orari in cui la piazza resterà chiusa al traffico veicolare

Piazza Umberto I chiusa dall’ex edicola, fino a Porta Vecchia, per le festività. Nuova viabilità nel centro storico di Nocera Umbra per i prossimi appuntamenti di festa. Il sindaco Virginio Caparvi ha firmato nei giorni scorsi l’ordinanza.

“L’impegno elettorale”

“In campagna elettorale abbiamo più volte sottolineato la necessità di una doverosa condivisione di alcune decisioni. Fra tante, sicuramente minore, c’è quella della chiusura di Piazza Umberto I, lo spazio pubblico principale di ritrovo per i nocerini, la porta d’ingresso al centro storico – dice Caparvi – Indubbiamente la volontà dell’amministrazione è quella di permettere la fruizione di spazi pubblici ai pedoni, siano essi nocerini, famiglie, bambini o adulti, siano essi visitatori. Lavorare per essere attrattivi, e quindi portare turisti, per poi farli trovare nel mezzo di una strada con di fianco le automobili parcheggiate, non è contemplabile. Né è giusto per noi nocerini che vogliamo vivere la città. Siamo certi che l’obiettivo possa essere centrato non intaccando alcun equilibrio, né economico né di altro genere“.

Gli orari

In attesa dunque di un piano di chiusure più organico, ecco le chiusure per le prossime festività. “Si è dunque stabilito di chiudere una parte della piazza (dall’ex edicola fino a porta vecchia) dal giorno prefestivo alle 18:00 fino alle 7:00 del giorno successivo la festività, come di seguito specificato: dalle ore 18:00 del giorno 16 aprile alle ore 7:00 del giorno 19 aprile (Pasqua, Pasquetta); dalle ore 18:00 del giorno 23 aprile

alle ore 7:00 del giorno 26 aprile (domenica, festa della Liberazione); dalle ore 18:00 del giorno 30 aprile alle ore 7:00 del giorno 2 maggio (primo maggio). “Nelle prossime settimane concerteremo con i soggetti interessati un calendario di chiusure con valenza annuale, cosicché non ci si debba più chiedere quando chiudere e quando no. Prove di normalità insomma“.