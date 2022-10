Nocera Umbra, bolletta salata per il Comune a causa del caro energia

Gli aumenti

Le utenze “energia elettrica” restanti si aggiravano sui 100mila euro ma, nel 2022, raggiungeranno 170mila. Per il gas, la spesa storica era di 60mila euro l’anno, mentre nel 2022 si arriverà di arrivare a 120mila. Il tutto per un aumento complessivo di 360mila euro.

“L’ente non ha le risorse”

“Di fronte a tutto questo – spiega Caparvi – non possiamo non prendere delle contromisure, anche drastiche se necessarie, poiché il nostro ente non ha le risorse necessarie a fronteggiare questo tsunami. Aumenti che, peraltro, si sono verificati in modo improvviso e dunque non programmabili. Già da mesi stiamo valutando e, in qualche caso, portando a termine delle iniziative utili a lenire, per quanto possibile, l’impatto di tali aumenti. Sicuramente ci sarà una diminuzione dei tempi di accensione della pubblica illuminazione, così come prenderemo iniziative in materia di riscaldamento al fine di eliminare ogni residua forma di spreco. Lungi da noi voler creare disservizi ma è doveroso informare tutti sul reale stato delle cose. Ulteriori informazioni verranno rese note in seguito“.