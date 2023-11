Nocera Umbra, alunni protagonisti al corso Yaps – Young and peer school

L’istituto Sigismondi fa parte della “Rete di scuole che promuovono salute” della provincia e investe sui ragazzi

Alunni nocerini protagonisti a Foligno al corso Yaps – Young and Peer School rivolto a studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado e gestito dagli operatori della Asl 2 del territorio. I protagonisti sono stati sette giovani studenti del Liceo delle Scienze Umane e dell’Iti dell’Omnicomprensivo “Sigismondi” di Nocera Umbra. Due giorni intensi ed emozionanti insieme ai coetanei delle scuole di Foligno dove ognuno ha potuto sperimentare da protagonista le attività di Peer Education ed acquisire le competenze necessarie a gestire un percorso finalizzato alla promozione della salute e del benessere scolastico con i propri pari.

“La rete di scuole che promuovono la salute”

I nuovi peer educator andranno ad aggiungersi al gruppo dei peer senior dell’Istituto Sigismondi per promuovere attività ed esperienze su temi di salute con i propri pari e per realizzare il progetto YAPS nella propria scuola di appartenenza. L’istituto Sigismondi fa parte della “Rete di scuole che promuovono salute” della provincia e investe sui ragazzi che, grazie alla formazione, diventano promotori di salute per i propri pari, grazie allo sviluppo di capacità riflessive e critiche a tutela della propria salute psico-fisica e relazionale. “ Nella delicata fase dell’adolescenza, la Peer Education ha mostrato effetti benefici sull’assunzione di stili di vita più salutari da parte dei ragazzi dell’Omnicomprensivo. La metodologia si basa su un processo di comunicazione ‘alla pari, da ragazzo a ragazzo’ e valorizza le modalità di apprendimento partecipative, interattive e spontanee, consentendo agli studenti di essere protagonisti attivi nella costruzione della propria salute”, afferma il dirigente scolastico, prof. Leano Garofoletti.