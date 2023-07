Nocera Umbra, conclusi i lavori dell’acquedotto che approvvigiona il Pennino

Si tratta di un acquedotto che serve per gli animali

Conclusi i lavori del nuovo acquedotto che porta l’acqua sulla sommità del monte Pennino per l’abbeveraggio degli animali pascolanti. La notizia è stata accolta con favore dal sindaco Virginio Caparvi. La conduttura da Monte Acuto raggiunge la sommità del monte Pennino, utile per l’abbeveraggio degli allevamenti che nella stagione calda pascolano in montagna.

Gli interventi

Gli interventi sono stati realizzati dall’Agenzia forestale regionale (AFOR) ed hanno riguardato la risistemazione dei fabbricati esistenti, la fornitura delle pompe e dei gruppi elettrogeni, le cisterne per accumulo e la messa in opera dei truogoli. L’importo degli interventi è stato di circa 170mila euro finanziati attraverso la misura 4.3 del Piano di sviluppo rurale (Psr).

La collaborazione con l’Afor

Di “positiva ed ottima collaborazione” tra Comune di Nocera Umbra ed Afor parla il sindaco Caparvi che ringrazia l’Agenzia regionale per “la professionalità tecnica e per l’ottimo livello lavorativo dei suoi dipendenti. Grazie ad Afor è stato possibile arricchire una vasta area montana del nostro territorio, una zona – osserva Caparvi – in cui insistono attività agricole di grande rilevanza e valore e che potranno beneficiare di questa importante infrastruttura. Grazie dunque a tutti coloro che in AFOR si sono adoperati, a tutti i livelli, per la realizzazione dell’opera”.