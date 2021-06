Niente indennità Covid, infermieri e oss disertano la festa dell’ospedale

A Pantalla la protesta del personale che per un anno e mezzo ha curato mille pazienti Covid umbri | Malumore per i colleghi prescritti

Mentre gli abitanti dei comuni della Media Valle del Tevere si preparano alla mobilitazione del 6 giugno per l’ospedale di Pantalla, all’interno del nosocomio cresce il malumore del personale, da un anno in prima linea nella lotta al Covid.

Uutto il personale infermieristico e oss che ha assistito i pazienti Covid non partecipa alla cerimonia per i 10 anni dell’ospedale. Una protesta annunciata dal primario Ugo Paliani con una mail inviata alla direttrice Teresa Tedesco. Questo a causa della manca corresponsione, da un anno e mezzo, dell’indennità Covid. E sulla quale il personale sta avviando una class action, dopo aver assistito in un anno e mezzo quasi mille pazienti Covid.

Personale che in questi mesi ha lamentato di essere sotto organico rispetto a i tanti pazienti Covid, con turni massacranti.

Il personale prescritto

Con la riapertura dei reparti il malumore riguarda poi i lavoratori prescritti, cioè coloro che, per varie patologie, non hanno lavorato nei reparti Covid, riposizionati su reparti puliti, dove non sono chiamati a svolgere l’attività primaria. E questo, si lamenta, a discapito dell’assistenza ai pazienti e del lavoro di equipe. Anche perché all’ospedale di Pantalla una metà del personale è risultato prescritto, tanto che si è dovuti ricorrere a contratti Covid di breve durata o con agenzie interinali.