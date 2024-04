Copiosa nevicata nelle prime ore di mercoledì 24 aprile tra Polino e Colle Bertone

Copiosa nevicata nelle prime ore di mercoledì 24 aprile tra Polino e Colle Bertone. Uno spettacolo insolito, soprattutto in questi mesi caratterizzati da un inverno assente ed una primavera pazza. Ad immortalare la neve i tecnici della Provincia di Perugia: una squadra ha infatti effettuato un sopralluogo nella zona per verificare eventuali disagi per la viabilità, che fortunatamente non ci sono stati.