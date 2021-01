Neve, a Monteleone di Spoleto forse scuola chiusa anche nei prossimi giorni - Tuttoggi

Dopo la chiusura nella giornata odierna, il sindaco Agelini “I sindaci troppo spesso, sono i soli interpreti dei bisogni dei cittadini”

Resta chiusa la scuola di Montelone di Spoleto nella giornata di oggi e probabilmente anche nei prossimi giorni. Il comune montano conta 57 utenze ancora senza corrente elettrica.

“Enel sta operando nelle zone di Butino-La Villa- Villa Cesi . Il maltempo e la neve – ha detto Marisa Angelini sindaco di Monteleone di Spoleto – hanno messo a dura prova la resilienza dei cittadini. Le problematiche si sono sommate e ad oggi abbiamo un bilancio di lavoro che desta ancora preoccupazione. Vanno ripensati piani multirischio sovracomunali e non affidare le forme di interventi di Protezione Civile a volontari, ma formare una classe dirigente ed un contingente attivo multidisciplinare. I sindaci spesso, troppo spesso, sono i soli interpreti dei bisogni dei cittadini, e sono chiamati a risolvere le molte problematiche del territorio senza mezzi e uomini adeguati. Voglio ringraziare tutti i miei consiglieri che senza risparmiarsi hanno battuto il territorio e sono a disposizione. La problematica dell’emergenza va ripensata e gli attori devono poter trovare adeguatezza in mezzi e risorse umane. La parola “prevenzione” è spesso abusata, nella pratica gli investimenti sono pochi se non nulli, per spendere poi nell’emergenza somme molto più ingenti e il prezzo più grande lo pagano i cittadini ai quali si chiede sempre “resilienza e resistenza”. Facciamo subito un tavolo che dia risorse alle aree interne e spendiamole bene rafforzando servizi ed infrastrutture. Grazie al corpo operaio del Comune che ha lavorato senza sosta”.