Netflix in centro, strade bloccate per le riprese fino al 14 aprile

Produzione olandese con il regista ex studente della Stranieri Daan van den Nouweland: le zone interessate

Alcune strade del centro storico di Perugia saranno bloccate per le riprese di una commedia targata Netflix Olanda. Che ha come sfondo l’Universitàper Stranieri, tra i cui studenti si stanno reclutando molte comparse. Lo stesso regista Daan van den Nouweland è un ex studente dell’Università per Stranieri.

Per consentire la realizzazione di riprese cinematografiche in alcune vie della città, sono assunti i seguenti provvedimenti con ordinanza comunale n. 653 del 31 marzo 2023: