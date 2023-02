Nero Norcia, una no-stop del gusto e del divertimento dal 25 febbraio al 5 marzo

Le sinergie col territorio

Un evento ormai da anno di livello nazionale, ma che in questa edizione rafforza le sinergie con altre eccellenze del territorio umbro. L’organizzazione logistica dell’edizione 2023 di Nero Norcia sarà infatti affidata a Umbriafiere, mentre l’Università dei Sapori sarà protagonista con i suoi chef.

Tesei: promozione dell’Umbria, ognuno faccia la sua parte

Del resto, la governatrice Donatella Tesei, intervenendo alla presentazione della manifestazione, ha invitato anche gli operatori della ristorazione a fare la propria parte nello sforzo per la promozione dell’Umbria. In particolare dando spazio, accanto alle ricette degli chef stellati ed ai prodotti italiani più richiesti, alle tipicità umbre, come nel caso dei vini che questa regione può vantare.

Il programma

A presentare il programma, a Palazzo Donini sono stati Nicola Alemanno e Pietro Luigi Altavilla, rispettivamente sindaco e presidente del Consiglio comunale di Norcia, alla presenza appunto d ella governatrice umbra Tesei, di Stefano Ansideri, presidente di UmbriaFiere, Antonella Brancadoro, direttore dell’Associazione nazionale Città del tartufo di cui Norcia è socio fondatore, e Stefano Lupi, presidente dell’Università dei Sapori, altro partner della manifestazione.

Corso Sertorio e Piazza San Benedetto ospiteranno gli stand dedicati al tartufo. In via Roma spazio agli altri prodotti tipici enogastronomici e fuori Porta Ascolana sarà allestito il mercatino delle pulci.

Chef stellati a Norcia

Lo chef stellato Maurizio Serva (si esibirà sabato 4 marzo) e il tre spicchi Gambero Rosso Mario Cipriano (il 5 marzo) saranno due dei nomi più illustri che presidieranno Palazzo Graziani (già Battaglia) con i loro show cooking a cui si potrà partecipare, su prenotazione, dal sito nero-norcia.it.

Gli interventi

“Nero Norcia – ha dichiarato il sindaco Alemanno – è uno dei momenti di promozione e rilancio del territorio più importanti. I nuovi partner che ci accompagnano in questa edizione costituiscono l’ossatura portante del nuovo modo di vedere la manifestazione che quest’anno si sviluppa in 9 giornate consecutive con i weekend pensati per il grande pubblico e le altre giornate dedicate soprattutto all’approfondimento”. Venendo al programma, l’inaugurazione sarà sabato 25 febbraio alle 10.30 a Porta Romana. La mostra mercato con i suoi circa 70 stand si snoderà per le vie del centro storico con i suoi espositori di eccellenze locali e nazionali, arrivando anche fuori da Porta Ascolana. Al tartufo, protagonista assoluto della manifestazione, sarà dedicato lo spazio allestito in Piazza san Benedetto.

“Portiamo la nostra organizzazione – ha dichiarato Ansideri – all’esterno, per la prima volta ci accingiamo a organizzare gli eventi a Nero Norcia, è una soddisfazione e un riconoscimento per quanto riguarda le nostre capacità e speriamo di riuscire a dare quell’impronta diversa in attesa della celebrazione del sessantesimo”.

Il presidente Lupi ha sottolineato la “valenza della manifestazione non solo con declinazione commerciale o turistica ma anche culturale. Nero Norcia si pone all’attenzione nazionale e internazionale, quest’anno, mettendo a sistema il territorio e le sue eccellenze, con la volontà anche di confrontarsi con altre realtà”.

Emanuele Ranucci è intervenuto per Quintaessena, l’associazione culturale di promozione sociale che organizzerà gli eventi destinati ai giovani.