Neraviglioso, a Scheggino ricco cartellone di eventi fino a settembre

Spettacoli per grandi e bambini, concerti, mostre, cinema all’aperto, escursioni: tutto questo è Neraviglioso 2021, la rassegna in corso a Scheggino fino a inizio settembre. Sono tantissimi gli appuntamenti promossi da amministrazione comunale e pro loco di Scheggino, tutti ad ingresso gratuito.

Una rassegna che è stata inaugurata nei giorni scorsi alla presenza della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dell’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti e di quello ai trasporti Enrico Melasecche. A fare gli onori di casa il sindaco Fabio Dottori e tutta l’amministrazione comunale della perla della Valnerina. Per l’occasione si è tenuta anche una visita all’albergo diffuso e spa “Torre del Nera”. Presenti anche numerosi sindaci ed amministratori degli altri comuni della Valnerina.

A dare il via a Neraviglioso è stata l’apertura della mostra “Madonna Valnerina” di Giampiero Raspetti, allo spazio arte Valcasana, ancora visitabile. Mentre il cartellone ha già visto numerose iniziative tra cui la rassegna jazz “La voce della terra” a cura di Visioninmusica. Tutti appuntamenti nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

Neraviglioso, il programma dei prossimi giorni

Il programma di Neraviglioso proseguirà mercoledì 11 e giovedì 12 agosto con “Rock & talk“, kermesse di gruppi musicali e filo diretto con gli artisti. A curare la due giorni sono Fausto Manasse, Enrico Morganti e Maurizio Carnevale.

Il 13 agosto, alle ore 21,30, cinema in piazza nell’ambito della Sagra del cinema in Valnerina. Verrà proiettato il film “C’era una volta a Hollywood”, di Quentin Tarantino, con Brad Pitt e Leonardo Di Caprio. Spazio ai più piccoli, invece, sabato 14 agosto, alle ore 18 con lo spettacolo di teatro dei burattini “Il Mago di Oz”, a cura di Tieffeu. Il giorno di ferragosto, sempre alle 18, concerto della Fidelio Ensemble nell’ambito di Omaggio all’Umbria, con la direzione artistica di Laura Musella.

Spettacoli, favole e “La Quarta di Scheggino”

Il week end successivo ancora iniziative per adulti e bambini. Il 21 agosto alle ore 21,30 il Centro universitario di Perugia porterà in scena lo spettacolo “Vecchi si nasce (e io modestamente…)” di e con Marianna Stella. Il 22 agosto alle 17,30, invece, spettacolo teatrale “Francesco allodola di Dio”, di e con Stefano de Majo. Alle 18,30, invece, favole a merenda: favole tutte da ascoltare a cura di Manuela Amadio, autrice e pittrice, Anna Rita Antonelli, autrice e narratrice, e Rosanna Proietti, narratrice.

Ma nel fine settimana tornerà anche il mercato delle eccellenze “La Quarta di Scheggino”, lungo le vie del borgo”. Mentre il 20 agosto è in programma un’escursione guidata – nell’ambito di Valnerina Experience – “Sulla via dello Spagna”. Il tour è per massimo 15 persone, la partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria.

Scheggino summer vintage ’50

Neraviglioso offre varie proposte anche a settembre. Il 4 e 5 settembre, infatti, si terrà la terza edizione di Scheggino summer vintage ’50: american cars, bikers, food, drink e musica dal vivo.

Il 4 settembre, inoltre, alle ore 17, “Fiabe in…cantate“: spettacolo musicale per bambini a cura di Filarmonica Umbra, al parco di Valcasana.

Infine il 5 settembre, alle 17, è prevista la presentazione del libro “Perduti nel tempo. Castelli in rovina in Valnerina”, di Francesco Raggetti e Silvio Sorcini, allo Spazio arte Valcasana.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si tengono in piazza Urbani, salvo quelli in cui è espressamente indicata una sede diversa.

Il programma costantemente aggiornato e maggiori informazioni sono disponibili nella pagina Facebook del Comune di Scheggino.