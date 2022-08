Neraviglioso, sabato a Scheggino lo spettacolo "Papero Alfredo" - Tuttoggi

Scheggino continua a regalare momenti di intrattenimento grazie a "Neraviglioso", cartellone estivo di eventi organizzato da Comune e Pro loco

Scheggino continua a regalare momenti di intrattenimento grazie a “Neraviglioso”, cartellone estivo di eventi organizzato da Comune e Pro loco di Scheggino con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini. In programma, sabato 6 agosto alle 21 in piazza Carlo Urbani c’è “Papero Alfredo”, spettacolo a cura del centro di produzione teatrale Fontemaggiore e parte del progetto ‘Sorrisi Festival, spettacoli all’insegna della leggerezza’, sostenuto dal MiC e della Regione Umbria per facilitare occasioni di incontro e relazioni sociali tra gli abitanti dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma.

Papero Alfredo è un burattino piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. Ama la musica rap e il free style, le challenge, le dirette vide. Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra padri e figli, generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi e rincorrersi per l’eternità̀.